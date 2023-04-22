مخزومي أجرى سلسلة لقاءات في واشنطن

مخزومي في واشنطن.. ولقاءات



أعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيان، أنه أجرى "زيارة ناجحة جداً إلى واشنطن، على رأس وفد نيابي من مختلف الكتل السياسية (يمثلون حوالى 59 نائباً). وقد أجرى الوفد سلسلة لقاءات مثمرة استهلت بمباحثات مع مسؤولين وخبراء في صندوق النقد الدولي. وقدم النائب مخزومي للمسؤولين في الصندوق خريطة طريق اقتصادية تحظى بموافقة الكتل السياسية المشاركة في الوفد، وقد لاقت هذه الخريطة تجاوباً واضحاً واهتماماً من صندوق النقد، وجرى الاتفاق مع الوفد حول آلية للمضي في تطبيقها".



أضاف البيان: "هذا وأجرى الوفد أيضاً سلسلة لقاءات مع مسؤولين في البنك الدولي وفي الإدارة الأميركية وكذلك مع نواب في الكونغرس الاميركي وعدد من مراكز الدراسات. وشدد أعضاء الوفد خلال لقاءاتهم على أهمية إيصال رئيس للجمهورية يتمتع بالمواصفات التي يحتاجها لبنان للنهوض، وتشكيل حكومة تترأسها شخصية تتمتع بنفس المواصفات".



وجدد مخزومي "التأكيد على أهمية العلاقات التي تجمع لبنان بمحيطه العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية التي رسمت خريطة طريق للبنان، تمثل وجدان اللبنانيين وتلبي طموحاتهم".



يذكر أن هذه الزيارة هي استكمال للمبادرة التي أطلقها النائب مخزومي الذي زار مع الوفد منذ شهر كل من ستوكهولم التي تترأس حالياً الاتحاد الاوروبي، والعاصمة البلجيكية بروكسل والاتحاد الاوروبي.