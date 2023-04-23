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الجميل من جامعة مانتون: لمعالجة عقلانية للأزمة تؤدي إلى حلول صائبة تخرج لبنان من أزمته
أخبار لبنان
2023-04-23 | 00:00
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الجميل من جامعة مانتون: لمعالجة عقلانية للأزمة تؤدي إلى حلول صائبة تخرج لبنان من أزمته
الجميل من جامعة مانتون: لمعالجة عقلانية للأزمة تؤدي إلى حلول صائبة تخرج لبنان من أزمته
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن الأزمة في لبنان تستدعي من اللبنانيين معالجة عقلانية للوصول إلى الحلول الصائبة، معيدًا التأكيد أن مفتاح الخروج من الوضع الراهن هو إنتخاب رئيس للجمهورية قادر على إنقاذ البلد وفتح صفحة جديدة من تاريخه ليعود نموذجًا فريدًا في المنطقة والعالم.
وتحدث الجميل في خلال محاضرة ألقاها في مدينة "مانتون" الفرنسية بدعوة من مركز العلوم السياسية للبحوث الإستراتيجية CRS وScience Po Med Liban وهي منظمة لبنانية ولدت على يد مجموعة من الشباب اللبناني في موناكو إثر انفجار مرفأ بيروت ونشطت على خط تقديم المساعدة للبنان، بحضور رئيس الهيئة الإغترابية الكتائبية ميشال هراوي.
وعرض بشكل مسهب لتاريخ نشأت الكيان اللبناني مرورًا بإعلان لبنان الكبير ومن ثم نيله الإستقلال، شارحًا الإصطفافات التي أدت إلى نشوب الأزمات من العام 58 إلى الدخول الفلسطيني إلى الحرب اللبنانية وما بعدها من إتفاق الطائف والإحتلال السوري للبنان ثم خروجه في 2005 وإستيلاء حزب الله على البلد وصولًا إلى الأزمة التي نعيشها اليوم.
وشدد الجميل على سلسلة خطوات ضرورية للرئيس العتيد لوضع لبنان على طريق الخروج من أزماته المتعددة ولعدم تكرار مآسي الماضي:
- أولًا: أن يرعى جلسات مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين، وهي لم تحصل حتى الآن، يتخللها حوار حقيقي يتم عبره وضع كل المواضييع على طاولة البحث، ليس الهواجس فحسب بل أيضًا التطلعات، لتتم مناقشتها بكل حرية.
- ثانيًا: أن يعمل على تفاوض حقيقي مع حزب الله بشأن مسألة السلاح تنتهي باستعادة الدولة القرار السياسي.
- ثالثًا: أن تتم عملية مساءلة ومحاسبة كل من ساهم في إيصال البلد إلى ما وصل إليه سياسيًا وإقتصاديًا.
- رابعًا: تطوير النظام السياسي ليكون قادرًا على الموازنة بين المواطنة الحقيقية والحفاظ على التعددية في لبنان، ما يساهم في الحفاظ على الإستقرار.
- خامسًا: تثبيت حياد لبنان وتجنيبه الدخول في صراعات خارجية لا شأن له بها.
- سادسًا: تطبيق اللامركزية كإجراء أولي ضروري وعملي.
وأشار إلى أن كل ذلك في موازات إصلاحات إقتصادية ضرورية وفقًا لخريطة الطريق التي وضعها صندوق النقد الدولي والعمل على استعادة إستقلالية القضاء وتنقية الإدراة.
وختم رئيس الكتائب بالتأكيد أن لبنان يملك ما يكفي من المؤهلات للخروج من أزمته الراهنة بسرعة ليلعب دورًا مميزًا في المنطقة والعالم.
أخبار لبنان
رئيس حزب الكتائب اللبنانية
سامي الجميل
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