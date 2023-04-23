الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما تفكّر مرتين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصار للـLBCI: المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وأطلب سحب هذا المرسوم من التدوال

أخبار لبنان
2023-04-23 | 03:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نصار للـLBCI: المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وأطلب سحب هذا المرسوم من التدوال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نصار للـLBCI: المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وأطلب سحب هذا المرسوم من التدوال

نصار للـLBCI: أطلب من رئيس مجلس ادارة "الكازينو" رولان خوري عدم التقيّد بكتاب وزارة المالية لأن وزير السياحة غير موقّع عليه

أكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أنه لا يحقّ لوزارة المال إرسال أي كتاب الى "كازينو لبنان" لإيقاف أي نشاط له، مشيراً الى وجوب توقيع أيّ قرار من الدولة اللبنانية الى "الكازينو" من وزيري المال والسياحة. 

وطلب نصار  من رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان خوري عدم التقيّد بكتاب وزارة المالية لأن وزير السياحة غير موقّع عليه، معتبراً أنه لا يحقّ لوزارة المالية إرسال كتاب الى "كازينو لبنان" من دون توقيع وزير السياحة.

وفي موضوع الأملاك البحرية، طلب من مجلس الوزراء أن يسحب مشروع المرسوم الذي يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، قائلاً: "يجب سحبه من التدوال وعدم إصداره في الجريدة الرسمية والعمل من جديد لتشكيل لجنة مختصة في هذا الشّأن". 

وشدد على وجوب طرح مشروع متكامل وتشكيل لجنة للاصلاح في هذا القطاع. وقال: "نعلم أن موضوع الاملاك البحرية شائك منذ سنوات واقترحنا تشكيل لجنة من المتخصّصين والمعنيين"، سائلًا: " لماذا لا ننظّم مشروعًا  للأملاك البحرية مبنيًا على التصنيف، المسح الشامل، والتخمين". 

وكشف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنّ المخالفات على الاملاك العامة البحرية تفوق الألف مخالفة، معتبراً أنه إذا "أردنا تصحيح القطاعيجب أنّ نقدّم حلولاً عملية مستدامة".

وأشار الى أنّ المنتجعات السياحية هي عصب السياحة في لبنان، قائلاً: "نعلم أن الرسوم التي تسدّدها هذه المؤسسات غير عادلة ولكن لماذا الاستعجال إذا في النهاية ستعاود المؤسسات السياحية زيادة أسعارها؟".

وأضاف: "طريقة طرح هذا الموضوع "زعجتني"، لو اتّخذ هذا القرار بالتوازي مع قرار تطبيق اللامركزية الإدارية لما كانت لدي أيّ مشكلة معه".

أما بالنسبة الى السياحة الصيفية فأكّد نصّار أن هذا الصيف واعد، معتبراً أنّ التقارب بين الدول العربية سينعكس إيجابًا على لبنان. وأشار الى أنّ  السياحة الداخلية ناشطة، قائلًا: "أعتقد أن هذا الصيف سيكون واعداً أكثر من صيف سنة 2022".
 

أخبار لبنان

نصار

الاملاك البحرية

مرسوم

LBCI التالي
دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
مصادر لـ"الأنباء": الموقف الفرنسي لا يزال ضبابيًا لجهة التراجع عن دعم فرنجية من عدمه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-04-21

فريد البستاني للـ LBCI: لخفض الضرائب وزيادة ايرادات الدولة كالاملاك البحرية لكن في كل المناطق إذ لدي خشية من الاستثناء ويمكن زيادة الايرادات ايضا من خلال الـ MEA والنافعة ويجب ان تذهب نسبة معينة من ايرادات الدولة سنويا للتعويض على المودعين

LBCI
أخبار دولية
2023-04-19

ماجد الأنصاري لـ"الشرق": قطر ليست لها أجندة معينة فيما يتعلق بلبنان سوى تحقيق الاستقرار والازدهار

LBCI
أخبار دولية
2023-04-15

ماكرون أصدر مرسوم إصلاح نظام التقاعد في فرنسا رسميا

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-14

توتر على الحدود الجنوبية إثر تظاهرة أنصار لحزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:37

سفيرة لبنان في السودان: المرحلة الاولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين تمت بنجاح

LBCI
آخر الأخبار
10:37

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أمن وقضاء
09:52

الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
08:24

إشكال وطعن بالسكاكين في بيت زود ـ الضنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:26

البابا فرنسيس يدعو إلى "الحوار" في السودان في مواجهة الوضع "الخطير"

LBCI
أمن وقضاء
08:24

إشكال وطعن بالسكاكين في بيت زود ـ الضنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-12

حظوظ جلسة الحوار الخميس تراجعت ومن المرجح أن تكون الجلسة رئاسية

LBCI
فنّ
2023-04-19

باسم ياخور يهنّئ الممثلين السوريين في السباق الرمضاني: "مبروك العودة بعد التراجع القسري"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:37

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:42

عودة: المؤسسات التابعة للكنيسة قادرة على بلسمة الجراح بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين

LBCI
أخبار لبنان
04:12

حميه للـLBCI: انتظروا قريبًا تكليفًا لمسح كامل الشاطئ اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
03:58

نصار للـLBCI: المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وأطلب سحب هذا المرسوم من التدوال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

معسكر تدريبي للرغبي تاتش تحضيراً لبطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معمل نسيج القطن المهجور شاهد على الثورة الصناعية التي كان لبنان رائدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بين منير والزعتر قصّة... كيف بدأت وتطورت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لبنان مرة جديدة الى العالمية... وهذه المرة عبر سلطاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
01:31

وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بين الممثل والدركي... ركلٌ وضربٌ فتوقيف!

LBCI
أمن وقضاء
04:04

دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
حال الطقس
01:14

منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...

LBCI
خبر عاجل
05:44

معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات

LBCI
آخر الأخبار
14:48

وفاة الممثل السوري محمد قنوع إثر نوبة قلبية

LBCI
آخر الأخبار
10:37

فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ما مصير الامتحانات الرسمية؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة