حميه للـLBCI: انتظروا قريبًا تكليفًا لمسح كامل الشاطئ اللبناني

حميه للـLBCI: لن أقف عند مرسوم الأملاك البحرية..

أكّد وزير الاشغال في حكومة تصريف العمال علي حميه انه لن يقف عند مرسوم الأملاك البحرية بل سيقوم باقتراح مشروع قانون لوصل الشاطئ اللبناني من رأس الناقورة الى العريضة وقال: "انتظروا قريباً تكليفاً لمسح كامل الشاطئ".



وأضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "إما أننا نريد استثمار الملك البحري ضمن الطرق القانونية إما لا وليصبح هذا الموضوع ملك الرأي العام لا مشكلة لدّي".



واعتبر أنّ السياحة أساس وأنّ استقطاب السياح أساس وتوفير فرص العمل أساس، مشيراً الى دعمه قطاع السياحة، قائلًا: "سأخرج من الحكومة كما دخلت إليها وأنا مع الناس وللناس".