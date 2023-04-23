مروان الهبر للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط أثبتت نجاحها خلال السنوات الـ20 الماضية

مروان الهبر للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط أثبتت نجاحها خلال السنوات الـ20 الماضية

أوضح مروان الهبر، رئيس الدائرة التجارية في شركة طيران الشرق الأوسط Middle East Airlines، أن شركة MEA خاصة غير تابعة لوزارة الأشغال والنقل وأموالها تعود لمصرف لبنان، مشيرًا إلى أن المطار هو تحت وصاية وزارة الأشغال والنقل.



ولفت الهبر، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن الشركة أثبتت نجاحها خلال السنوات الـ20 الماضية مع كل التحديات لأننا نخضع لتحديات محلية وعالمية.



وأكد أنه مع كل ذلك، ما زال بإمكاننا اليوم أن نستمر وننتج وندخل مردودًا للبلد.



وقال: "نحن متفائلون ووضعنا برنامجنا الصيفي وأضفنا عدد الكراسي والقدرة الإستيعابية أكبر من سنة 2020."