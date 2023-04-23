البخاري سيلتقي جعجع وجنبلاط... والموقف السعودي لا يزال على حاله

البخاري سيلتقي جعجع وجنبلاط... والموقف السعودي لا يزال على حاله

كشفت معلومات للـLBCI أن السفير السعودي وليد البخاري سيلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لعرض التطورات منذ إتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط تأكيدات أن الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات.