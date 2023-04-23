عودة: المؤسسات التابعة للكنيسة قادرة على بلسمة الجراح بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين

عودة: المؤسسات التابعة للكنيسة قادرة على بلسمة الجراح بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين لإنهاض لبنان وشعبه



أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أنّ المؤسسات التابعة للكنيسة قادرة على بلسمة الجراح بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين.

واعتبر أن ما لم يستطع ذوو السلطة تأمينه للشعب، من حرية وأمان وعضد ونصرة وشفاء، بسبب أنانياتهم ومصالحهم وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم، بإمكان كل إنسان الوصول إليها بالعودة إلى الرب المخلص القائم من بين الأموات، والمقيم إيانا من الموت والفساد.

وقال: "هنا يأتي دور المؤسسات التابعة للكنيسة، التي عليها أن تكون النور الذي يضيء عتمة الأيام، والعضد للفقير والمريض والمحتاج. طبعا لا يمكنها الحلول محل الدولة، وهي لا تملك القدرات الخارقة، لكنها تعطي مما أعطاها الله، بمحبة، ولأنها تضع رجاءها في الرب، هي قادرة على بلسمة جراح النفوس، بانتطار أن يصحو ضمير المسؤولين، ويتمموا واجباتهم من أجل إنهاض هذا البلد الجريح وشعبه البائس".



واعتبر أن لبنان ضاق ذرعا بالصفقات السياسية، والحسابات الضيقة، والمساومات والأحقاد، وها هو يصرخ إلى القديس جاورجيوس: "بما أنك للمأسورين محرر ومعتق، وللفقراء والمساكين عاضد وناصر، وللمرضى طبيب وشاف، وعن المؤمنين مكافح ومحارب، أيها العظيم في الشهداء جاورجيوس اللابس الظفر، تشفع إلى الإله من أجل خلاصنا".