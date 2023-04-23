سفيرة لبنان في السودان: المرحلة الاولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين تمت بنجاح

تبلغ وزير الخارجية والمغتربين من سفيرة لبنان في السودان أن المرحلة الاولى من عملية إجلاء المواطنين اللبنانيين الذين حضروا الى نقطة التجمع أمام فندق روتانا - الخرطوم فجر اليوم الاحد الموافق ٢٣ نيسان ٢٠٢٣، قد تمت بنجاح حيث وصلت القافلة بسلام منذ قليل الى فندق كورال في مدينة بورسودان في رحلة برية استغرقت عدة ساعات.