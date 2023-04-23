بيان من هيئة ادارة السير..تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في هذه الأيام

أعلنت هيئة ادارة السير- مصلحة تسجيل السيارات والأليات عن استمرارها في تسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة في المصلحة الدكوانة وصيدا النبطية طرابلس زحلة مع اعتماد ثلاثة ايام عمل لكل فئة اعتبارا من 25/4/2023 بحيث تصبح السيارات التي ينتهي رقم الهيكل ب 0 1 2 3 ايام الثلثاء والاربعاء والخميس من هذا الاسبوع، والاليات التي ينتهي رقم هيكلها بـ4 5 6 الاسبوع الذي يلي بتاريخ 2-3-4 /5 / 2023، والاليات التي ينتهي رقم هيكلها 7 8 9 بتاريخ9-10-11 / 5 / 2023.

وستباشر باصدار بدل عن ضائع فقط لدفاتر السوق

وستستمر باصدار افادات السوق المطلوبة للخارج.