اللبنانيون القادمون من السودان..بلغوا الميناء وسينتقلون الى جدّة ومنها الى لبنان (صور)

بعدما وصلت الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى بورتسودان، أي النقطة التي انتقلوا عبرها إلى خارج السودان، بلغ اللبنانيون الميناء، حيث ستنقلهم باخرة إلى جدّة، بعد انهاء اجراءات المغادرة، على ان يتم نقلهم إلى لبنان جوّا عبر طيران الشرق الأوسط، بحسب معلومات للـLBCI.