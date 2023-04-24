صفي الدين: لبنان ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى

صفي الدين: لبنان ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن لبنان يمر اليوم في مرحلة خطيرة جدا، وهو ليس مأزوما فقط، وإنما ينتقل الآن من مرحلة التأزم إلى مرحلة الفوضى العارمة.

