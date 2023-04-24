متى يتوقع وصول اللبنانيين الآتين من السودان إلى جدّة؟

متى يتوقع وصول اللبنانيين الآتين من السودان إلى جدّة؟

اعلن مصدر ديبلوماسي للـLBCI، أنه يتوقع وصول اللبنانيين الآتين من السودان إلى ميناء جدّة على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية عند الساعة الرابعة من بعد الظهر تقريبا



ومبدئيا، سيكونون بضيافة المملكة خلال تواجدهم في جدّة وذلك بتوجيه من القيادة السعودية تماما كما فعلت مع كل الرعايا الذين تمّ إجلاؤهم من السودان، وذلك إلى حين مغادرتهم إلى لبنان.