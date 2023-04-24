مجلس كنائس الشرق الاوسط أحيا ذكرى خطف مطراني حلب: لكشف مصيرهما

مجلس كنائس الشرق الاوسط أحيا ذكرى خطف مطراني حلب: لكشف مصيرهما

في الذكرى السنوية العاشرة لخطف مطراني حلب بولس يازجي ومار غريغوريوس يوحنا ابراهيم, أقيمت ندوة في مجلس كنائس الشرق الأوسط ,وقد اكدت في خلالها بطريركيتي أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وأنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس, ان القضية هذه تحتاج الى أكثر من مجرد كلام معسول عن حقوق الإنسان التي تسيس حسب المصالح وتستحق من المجتمع الدولي ومن سائر الحكومات العمل الجاد بدلا من التعامي والتعاجز والاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة.



