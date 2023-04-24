الهيئة العليا للإغاثة عرضت تفاصيل إجلاء اللبنانيين من السودان

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان، أنه "بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومنذ بداية الازمة في جمهورية السودان الشقيق وحفاظا على حياة ابناء الجالية اللبنانية هناك، تابع الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير وبالتعاون مع أبناء الجالية ووزارة الخارجية والمغتربين والسفارة اللبنانية في السودان، تجميع اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان في أحد فنادق الخرطوم ونقلهم الى بور سودان، وفي مرحلة ثانية تم نقلهم الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية التي أمنت مشكورة كل التسهيلات وبالتعاون مع قنصل لبنان في جدة وليد منقارة، على أن تصل طائرة تقلهم من هناك الى مطار رفيق الحريري خلال الاربع والعشرين ساعة المقبلة".



وقال البيان: "على الفور بدأ تجميع مجموعة أخرى من ابناء الجالية اللبنانية في السودان في فندق روتانا في الخرطوم ليتم بعدها نقلهم الى لبنان بطريقة سلسة حفاظا عليهم، بالتعاون مع الجهات المختصة".



وأضاف: "توجه اللواء خير بالشكر الى كل من السلطات في المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان ووزارة الخارجية والمغتربين والسفارة في السودان والقنصلية في جدة، على التعاون والجهود التي بذلوها مع الهيئة لتأمين عودة اللبنانيين من السودان. وخص خير رئيس الجالية اللبنانية في السودان سعد الله ميقاتي لتواصله الدائم ومساعدة الهيئة، وكذلك بحرية المملكة العربية السعودية التي أمنت نقلهم من بور سودان الى جدة وبالتالي نجاح عملية الاجلاء".



وذكر البيان أن المرحلة الأولى تضمنت نقل ٣٣ لبنانيا و17 فلسطينيا و7 سوريين.