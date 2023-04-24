"سيدة الجبل" دعا إلى بناء معارضة تعيد إنتاج توازن يمنع حزب الله من فرض إرادته

"سيدة الجبل" دعا إلى بناء معارضة تعيد إنتاج توازن يمنع حزب الله من فرض إرادته



عقد "لقاء سيدة الجبل" إجتماعه الدوري إلكترونيًا، ودعا في بيان "جميع القوى المعارضة لحزب الله داخل البرلمان وخارجه إلى الإلتقاء والمساهمة في خلق نصاب سياسي يطالب برفع الإحتلال الإيراني عن لبنان، ويتمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعيتين العربية والدولية، وليتم الإتفاق على إسم واحد مشترك ولو ظل الإختلاف قائمًا على أخرى."



وقال: "تجربة البريستول في مواجهة الإحتلال السوري لا تزال في ذاكرتنا، حينها لم يكن الإتفاق بين الأفرقاء على كل شيء. فالهدف التواصل لبناء معارضة وطنية تعيد إنتاج توازن سياسي يمنع حزب الله من فرض إرادته على سائر اللبنانيين."

