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فتى قضى اختناقا في بقاعصفرين ـ الضنية
أخبار لبنان
2023-04-24 | 09:21
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فتى قضى اختناقا في بقاعصفرين ـ الضنية
قضى اختناقا في بقاعصفرين ـ الضنية
توفي الفتى عبد السلام بدرة (16 عاماً) من بلدة بقاعصفرين ـ الضنية، إختناقا بسبب تسرب الغاز من سخان يعمل في داخل الحمام.
وقد تم نقل الشاب إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
أخبار لبنان
فتى
اختناق
بقاعصفرين
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