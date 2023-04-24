الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
16
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
16
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلدية المعيصرة طالبت بلدية نهر ابراهيم بكشف ملابسات الاعتداء على شابين من آل عمرو على خلفية تنفيذ قرار بلدي
أخبار لبنان
2023-04-24 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلدية المعيصرة طالبت بلدية نهر ابراهيم بكشف ملابسات الاعتداء على شابين من آل عمرو على خلفية تنفيذ قرار بلدي
بلدية المعيصرة طالبت بلدية نهر ابراهيم بكشف ملابسات الاعتداء على شابين من آل عمرو..
طالبت بلدية المعيصرة، بلدية نهر ابراهيم والجهات الأمنية والقضائية المختصة بـ "العمل على كشف ملابسات الاعتداء الذي تعرض له شابان من بلدة المعيصرة".
وقالت في بيان: "بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٣ وعند الساعة الثامنة والنصف مساء، تعرض الشابان يوسف وساجد محمد عمرو (ساجد قاصر ١٤ سنة) لاعتداء وحشي من بعض الاشخاص، الذين ادعوا بانهم حراس ليليون تابعون لبلدية نهر ابراهيم، ويعاونهم بعض شبان المنطقة على خلفية تسكير محلات يملكها سوريون في المنطقة، وذلك لتنفيذ قرار صادر عن البلدية المذكورة باقفال المحلات كافة عند الساعة التاسعة مساء، اي قبل نصف ساعة من سريان القرار المذكور، مع العلم بأن صاحب المحل يلتزم بهذا القرار منذ صدوره ويقفل عند الساعة التاسعة، مما أدى لإصابتهما بجروح بالغة ورضوض مختلفة، نتيجة استعمال المعتدين ادوات حادة واطلاق النار من سلاح حربي، نقلوا على اثرها الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل ".
وأشار البيان الى ان "الشابين من آل عمرو ولدا محمد عمر، الذي يملك محلا للمواد الغذائية في منطقة نهر ابراهيم وفق الاصول القانونية ومنذ اكثر من ثماني سنوات" .
وتابع البيان: "ان بلدية المعيصرة ووالد واقارب المعتدى عليهما يعلنون انهم تحت القانون، ولهم ثقة بالاجهزة الامنية، ويناشدون القضاء اللبناني بحسم هذه القضية باسرع وقت لخطورة هذه الحادثة المؤسفة، البعيدة كل البعد عن الانسانية، وذلك بتسليم المشاركين بالاعتداء كافة وزجهم بالسجن لنيلهم القصاص العادل، ولعدم تكرار مثل هذه الممارسات، التي لا تشبه اهل المنطقة والبلدتين الجارتين والعيش المشترك الموجود منذ مئات السنين".
في الجهة الأخرى، أوضح رئيس بلدية نهر ابراهيم شربل بو رعد للـLBCI أن هناك عددًا من المحلات التي يملكها سوريون في الشارع الواقع بمحاذاة النهر، وأشار الى أن هناك قرارًا يقضي بإقفال هذه المحلات في المنطقة المذكورة بعد الساعة الثامنة مساءً.
وأكّد أن الاعتداء الظاهر في الفيديو لم يتمّ من قبل عناصر البلدية ولا علاقة له بهم، إنما جاء نتيجة تلاسن بين بعض شبان القرية الموجودين أمام المحل وآل عمرو، أصحاب المحل الوحيد المملوك من لبنانيين في المنطقة.
وكان قد انتشر فيديو أمس يظهر إشكالاً بين مجموعةٍ من الشباب في أحد المحال.
أخبار لبنان
بلدية المعيصر
بلدية نهر ابراهيم
آل عمرو
اعتداء
التالي
مصادر لـ "الأنباء الإلكترونية": إعادة تنظيم الملف السوري وبعدها لبنان
الجيش: تحرير مخطوف من الجنسية العراقية في منطقة الشراونة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:13
اعتداء بقنبلة استهدف مركزا للشرطة في باكستان.. وقتلى
أخبار دولية
14:13
اعتداء بقنبلة استهدف مركزا للشرطة في باكستان.. وقتلى
0
أخبار دولية
11:22
إصابة خمسة في "اعتداء" بسيارة في القدس
أخبار دولية
11:22
إصابة خمسة في "اعتداء" بسيارة في القدس
0
أخبار دولية
2023-04-21
حكم بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداء على كنيس في باريس قبل 43 عاما
أخبار دولية
2023-04-21
حكم بالسجن مدى الحياة لمنفذ اعتداء على كنيس في باريس قبل 43 عاما
0
أخبار دولية
2023-04-18
الاتّحاد الأوروبي يقول إنّ سفيره في الخرطوم "تعرض لاعتداء" في منزله
أخبار دولية
2023-04-18
الاتّحاد الأوروبي يقول إنّ سفيره في الخرطوم "تعرض لاعتداء" في منزله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:14
الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون (النهار)
صحف اليوم
00:14
الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون (النهار)
0
أخبار لبنان
00:00
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى "وقف ترحيل" لاجئين الى سوريا
أخبار لبنان
00:00
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى "وقف ترحيل" لاجئين الى سوريا
0
أخبار لبنان
23:51
ماكرون لا يعرف فرنجية لكنه ينظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
23:51
ماكرون لا يعرف فرنجية لكنه ينظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
23:34
من أين تأمن عدد الـ43 نائبًا لتعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟
أخبار لبنان
23:34
من أين تأمن عدد الـ43 نائبًا لتعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:32
زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
أخبار دولية
00:32
زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة سواحل إندونيسيا
0
صحف اليوم
00:14
الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون (النهار)
صحف اليوم
00:14
الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون (النهار)
0
أخبار لبنان
00:00
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى "وقف ترحيل" لاجئين الى سوريا
أخبار لبنان
00:00
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى "وقف ترحيل" لاجئين الى سوريا
0
آخر الأخبار
2023-04-21
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل وجريحان في 3 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-04-21
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل وجريحان في 3 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للميني فوتبول تنطلق الشهر المقبل وهذه نتيجة سحب القرعة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للميني فوتبول تنطلق الشهر المقبل وهذه نتيجة سحب القرعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سيدات لبنان في مجموعة "الموت"في كأس آسيا للسيدات في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سيدات لبنان في مجموعة "الموت"في كأس آسيا للسيدات في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
روسيا - سوريا - تركيا وايران.. غداً في موسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:47
روسيا - سوريا - تركيا وايران.. غداً في موسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مواجهات نارية في الادوار الاقصائية في الـNBA لم تحسم الا باللحظات الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مواجهات نارية في الادوار الاقصائية في الـNBA لم تحسم الا باللحظات الاخيرة
0
فنّ
13:45
نانسي عجرم تغني للمرة الاولى في بغداد: سعيدة بلقاء الجمهور العراقي
فنّ
13:45
نانسي عجرم تغني للمرة الاولى في بغداد: سعيدة بلقاء الجمهور العراقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض capsule صورة عن إبداعات لبنان التي وصلت الى العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض capsule صورة عن إبداعات لبنان التي وصلت الى العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنانيون هاربون من حرب السودان.. "بما تيسّر حمله"
تقارير نشرة الاخبار
13:43
لبنانيون هاربون من حرب السودان.. "بما تيسّر حمله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
موسيقى السينما اللبنانية عبر التاريخ: تنوّع وفرادة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
موسيقى السينما اللبنانية عبر التاريخ: تنوّع وفرادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أحداث خلدة لم تنته بصدور الأحكام... والعشائر تدعو الى تدارك تداعياتها قبل فوات الأوان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أحداث خلدة لم تنته بصدور الأحكام... والعشائر تدعو الى تدارك تداعياتها قبل فوات الأوان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
فنّ
04:38
محمد قنوع في آخر منشور على فيسبوك... نعى نفسه قبل رحيله!
2
أمن وقضاء
03:40
إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ
أمن وقضاء
03:40
إشكال أمام ملهى ليلي في الكسليك وإطلاق رشق من سلاح كلاشينكوڤ
3
منوعات
10:42
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
منوعات
10:42
جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!
4
منوعات
06:40
حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!
منوعات
06:40
حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!
5
فنّ
04:40
نسرين طافش مع زوجها من جديد بعد انفصال دام 6 أشهر
فنّ
04:40
نسرين طافش مع زوجها من جديد بعد انفصال دام 6 أشهر
6
فنّ
04:11
ملكات جمال لبنان إجتمعن في بيروت... صور مميّزة تضج جمالاً
فنّ
04:11
ملكات جمال لبنان إجتمعن في بيروت... صور مميّزة تضج جمالاً
7
أمن وقضاء
04:07
يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما
أمن وقضاء
04:07
يقوم وزوجته بتوضيب وتخزين المخدرات داخل منزلهما في حارة حريك وشعبة المعلومات توقفهما
8
فنّ
04:46
معجب يرفض ترك يد نانسي عجرم.. وهي تعلّق: "فيني ارجع آخد ايدي؟" (فيديو)
فنّ
04:46
معجب يرفض ترك يد نانسي عجرم.. وهي تعلّق: "فيني ارجع آخد ايدي؟" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store