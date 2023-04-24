مخزومي شارك في مؤتمر تضامني مع أبناء العشائر العربية في خلدة: لاعادة النظر باحكام المحكمة العسكرية

شارك النائب فؤاد مخزومي في فعاليات المؤتمر الذي أقيم أمام مسجد الشهيد حسن غصن تضامنًا مع أبناء العشائر العربية في خلدة بعد صدور قرارات المحكمة العسكرية التي أتت جائرة وغير منصفة بحقهم، بحسب تغريدة لمخزومي عبر تويتر.



وشدد مخزومي على أنه على المعنيين إعادة النظر بهذه الأحكام التي يجب أن تكون أكثر إنصافا حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.