مخزومي شارك في مؤتمر تضامني مع أبناء العشائر العربية في خلدة: لاعادة النظر باحكام المحكمة العسكرية

خلال مشاركتي في فعاليات المؤتمر الذي أقيم
أمام مسجد الشهيد حسن غصن تضامنًا مع أبناء العشائر العربية في خلدة بعد صدور قرارات المحكمة العسكرية التي أتت جائرة وغير منصفة بحقهم. على المعنيين إعادة النظر بهذه الأحكام التي يجب أن تكون أكثر إنصافا حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي pic.twitter.com/pfpJUAg7w1
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 24, 2023
خلال مشاركتي في فعاليات المؤتمر الذي أقيم
أمام مسجد الشهيد حسن غصن تضامنًا مع أبناء العشائر العربية في خلدة بعد صدور قرارات المحكمة العسكرية التي أتت جائرة وغير منصفة بحقهم. على المعنيين إعادة النظر بهذه الأحكام التي يجب أن تكون أكثر إنصافا حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي pic.twitter.com/pfpJUAg7w1