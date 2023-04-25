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من أين تأمن عدد الـ43 نائبًا لتعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟
الكاتب:
ندى اندراوس
أخبار لبنان
2023-04-24 | 23:34
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من أين تأمن عدد الـ43 نائبًا لتعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية؟
43 نائبًا هو عدد النواب المطلوب لتعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
43 نائبًا هو عدد النواب المطلوب لتعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
نواب حسم رئيس حزب القوات اللبنانية أنهم سيعطلون نصاب اي جلسة لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من دون نواب تكتل لبنان القوي.
من أين تأمن الـ43؟
نواب القوات وحليفهم في تكتل الجمهورية القوية النائب كميل شمعون الـ19.
تسعة نواب من نواب التغيير الـ12 الحاسمين في رفض انتخاب أي رئيس يدور في فلك المنظومة السياسية بحسب مقاربتهم.
أضف اليهم نواب الكتائب الاربعة، ونواب "تجدد" الاربعة.
أما السبعة الباقون الذين سينضمون الى المقاطعين ليصبح العدد 43 نائبا، فقد تواصلت الـLBCI معهم ومع عدد آخر من النواب المستقلين والمعارضين، بدا بعضهم حاسما في موقفه لناحية مقاطعة جلسة انتخاب فرنجية انطلاقا من رفضه انتخاب مرشح الثنائي. فيما آثر البعض الاخر التحفظ عن اعلان موقفه النهائي، مترقبين الموقف النهائي الذي سيتخذه التيار الوطني الحر.
43 نائبًا وربما أكثر بامكانهم تعطيل نصاب ثلثي الـ86، خصوصا اذا انضم نواب التيار ونواب مستقلون آخرون الى المقاطعين؟
عندها تقفل جميع الابواب على أي أمل بجمع أصوات من هنا وهناك لانتخاب مرشح الثنائي وحلفائهما.
أخبار لبنان
فرنجية
رئيس الجمهورية
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