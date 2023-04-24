إعلان من "الخارجية" للبنانيين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بقافلة الاجلاء من الخرطوم فجر الاحد الماضي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه نظرا لعدم تمكن عدد محدود من اللبنانيين من الالتحاق بقافلة الاجلاء من الخرطوم التي تم تنظيمها فجر يوم الاحد الماضي، سيتم إستثنائيا ولمرة واحدة فقط العمل على إجلاء من تبقى من اللبنانيين، إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك، إما غدا يوم الثلاثاء الواقع في ٢٥ نيسان ٢٠٢٣ أو يوم الأربعاء الواقع في ٢٦ نيسان ٢٠٢٣ كحد أقصى، علما أن التاريخ النهائي لهذه الرحلة المزمع تنظيمها مرتبط بإمكانية تأمين حافلة نقل، الوضع الأمني الميداني، وسلامة الطريق.



ودعت الوزارة اللبنانيين الراغبين بالمغادرة التواجد قبل هذا التاريخ في فندق روتانا- الخرطوم حيث ستنطلق القافلة، آخذين بالاعتبار أن الظروف الميدانية قد لا تسمح بالمساعدة على تنظيم عملية إجلاء أخرى بعد الانتهاء من العملية الثانية المزمع تنفيذها.