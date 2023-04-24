أمين سر نقابة المحامين لـ"عشرين 30": قرار النقابة لا يمسّ بالحريات بل هو أمر تنظيمي داخلي

أوضح أمين سر نقابة المحامين سعد الدين الخطيب أن قرار النقابة بشأن الظهور الاعلامي للمحامين لا يمسّ بالحريات بل هو أمر تنظيمي داخلي، مشيرا إلى أنه من صلاحية مجلس النقابة أن يشرف على سلوك المحامين.



وأكد الخطيب في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI أن غالبية المحامين أبدوا تضامنًا مع قرار نقابة المحامين وهذا قرار يُعد قرارًا تنظيميًا ككل نقابة أو جمعية أو وسيلة إعلامية أو مؤسسة لديها نظام داخلي.



وأشار إلى أن الاستماع الى المحامي نزار صاغية يأتي بسبب مخالفة واجبات مفروضة على المحامي تجاه الانظمة النقابية، وهناك نقاط إذا تمت مخالفتها من قبل المحامي فيدعى الى الاستدعاء.