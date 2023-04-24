صاغية لـ"عشرين 30": قرار نقابة المحامين مسّ بجوهر الحريّة وهناك فرف بين القانون والقضاء

كشف المحامي نزار صاغية أن الجواب على الطعن المقدم ضدّ قرار نقابة المحامين بشأن الظهور الاعلامي سيصدر في الرابع من ايار، آملا أن يردّ القضاء الامور إلى نصابها الصحيح.



ورأى صاغية في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أن هناك فرق بين القانون والقضاء، معتبرا أن قرار نقابة المحامين الاخير مسّ بجوهر الحريّة.



وقال:" جلسة الاستجواب حصلت على خلفية ما اعتبره مجلس النقابة حملة للتشكيك بالدور الوطني لنقابة المحامين لكن جوابي كان أنني كنت أدافع عن هذه النقابة وأدافع عن نفسي".



وأشار صاغية إلى أن غالبية المنظمات الحقوقية الدولية اعترفت أن قرار نقابة المحامين الاخير يضرب الحريّات، وسأل:" لماذا التنعت بهذا القرار؟ هل هناك من دوافع سياسية خلف القرار؟".