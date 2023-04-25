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ماكرون لا يعرف فرنجية لكنه ينظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
2023-04-24 | 23:51
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ماكرون لا يعرف فرنجية لكنه ينظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً (الشرق الأوسط)
رأى مصدر سياسي أن تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية أنه ليس لدى باريس مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان لن يشكل عائقاً أمام اندفاعها في تسويق ترشيح زعيم تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرج اسمه على رأس المتسابقين للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا.
وينقل المصدر عن مطلعين على الموقف الفرنسي حيال الاستحقاق الرئاسي أن ماكرون يؤكد أنه لا يعرف فرنجية ولم يسبق له أن التقاه، لكنه ينظر إليه على أنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً لإنهاء الشغور الرئاسي.
وأوضح المصدر لـ"
الشرق الأوسط
" أن توقيت صدور موقف وزارة الخارجية الفرنسية يأتي في سياق "إيهام" الرأي العام اللبناني بأن باريس لا تتدخل في الشأن الرئاسي وتترك للبنانيين انتخاب قياداتهم، وهذا ما يتعارض مع المهمة الموكلة إلى المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بطلبه من فرنجية، عندما التقاه أخيراً، أن يتقدّم برزمة من الضمانات لطمأنة من في الداخل والخارج بأن انتخابه لن يكون تمديداً للأزمة واستكمالاً لعهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي انتهى إلى إقحام لبنان في مزيد من الأزمات التي كانت وراء انهياره.
أخبار لبنان
باريس
رئاسة الجمهورية
لبنان
سليمان فرنجية
ماكرون
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