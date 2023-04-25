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منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى "وقف ترحيل" لاجئين الى سوريا
أخبار لبنان
2023-04-25 | 00:00
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منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية الى "وقف ترحيل" لاجئين الى سوريا
دعت منظمة العفو الدولية الاثنين السلطات اللبنانية إلى "وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين" خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد" من قبل الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حربا.
وقالت آيا مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس: "يجب عدم إعادة أي لاجىء الى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011 وقمع الاحتجاجات ضدّ النظام.
وبحسب السلطات، هناك حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وفي تقريرها، أشارت منظمة العفو الى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني الى لبنان او الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.
واستندت المنظمة بشكل خاص الى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين الذي قال إن هؤلاء اللاجئين "نقلوا مباشرة الى الحدود وسلموا الى الجيش السوري".
وقالت آية مجذوب: "من المقلق جدا رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات باجراء قانوني".
وأضافت: "بدلا من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".
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منظمة العفو الدولية
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لاجئين
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