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أديب عبد المسيح للـLBCI: مرشّحنا حتّى اليوم هو ميشال معوّض... وماذا قالت باربرا ليف للوفد النيابي اللبناني؟
أخبار لبنان
2023-04-25 | 04:11
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أديب عبد المسيح للـLBCI: مرشّحنا حتّى اليوم هو ميشال معوّض... وماذا قالت باربرا ليف للوفد النيابي اللبناني؟
أديب عبد المسيح للـLBCI: ميشال معوض يمثل مشروعا وليس شخصا وأي شخص يحمل هذا المشروع ويستطيع تأمين أصوات أكثر سنسير به
كشف عضو كتلة "تجدّد" النائب أديب عبد المسيح أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أبلغت الوفد النيابي اللبناني الذي زار واشنطن أن الادارة الأميركية لا تتدخّل في الأمور السيادية في لبنان وأنهم ضدّ أي دولة تتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأن الأسم لا يهمّهم المهم أن يتمّ انتخاب رئيس.
ونقل عن ليف قولها: "لن نتمكّن من مساعدتكم الإ بعد حل موضوعكم مع صندوق النقد الدولي وانتخاب رئيس للجمهورية".
وقال عبد المسيح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "رأينا أن الإدارة الأميركية لم تضع لبنان على سلّم أولوياتها".
ولفت الى أن الادارة الأميركية ضدّ التدخل الفرنسي في الملف الرئاسي في لبنان.
وقال النائب أديب عبد المسيح: "مرشّحنا حتّى اليوم هو النائب ميشال معوّض الى حين الإتقاق على أسماء تتداول بين المعارضة".
ورأى أن "الرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسة لإنتخاب رئيس قبل أن يؤمّن وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية أو على الأقلّ حصول فرنجية على أكثر من 60 صوتا ليظهر للطرف الآخر أنه أصبح لديهم مرشّحا جدّيا أكثر منهم".
وقال عبد المسيح: "ميشال معوض يمثل مشروعا وليس شخصا وأي شخص آخر يحمل هذا المشروع ويستطيع تأمين أصوات أكثر سنسير به".
أخبار لبنان
أديب عبد المسيح
باربرا ليف
رئيس للجمهورية
ميشال معوّض
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