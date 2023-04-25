حريق كبير على ضفة نهر الأولي عند مدخل صيدا الشمالي

شبّ حريق كبير صباح اليوم على الضفة الشمالية لمجرى نهر الأولي عند مدخل صيدا الشمالي، حيث إلتهمت النيران مساحات من حرش تنمو وتكثر فيه أعواد القصب والعشب والهشير، وكادت ان تهدد البساتين المجاورة المزروعة بأشجار مثمرة .



وهرعت الى المكان على الفور فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني - مركز صيدا الاقليمي وسرية اطفاء بلدية صيدا حيث عملت على اخماد الحريق قبل اتساع رقعته .