الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المفتي قبلان بحث وفرونتسكا في أزمة النازحين: لا نقبل أي نوع من أنواع التقسيم أو الدمج أو التوطين

أخبار لبنان
2023-04-25 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المفتي قبلان بحث وفرونتسكا في أزمة النازحين: لا نقبل أي نوع من أنواع التقسيم أو الدمج أو التوطين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
المفتي قبلان بحث وفرونتسكا في أزمة النازحين: لا نقبل أي نوع من أنواع التقسيم أو الدمج أو التوطين

المفتي قبلان: الشراكة الوطنية والسياسية ضرورة وطنية نحترمها وندافع عنها

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الافتاء الجعفري، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في "وضع لبنان واستقراره، ودور الأمم المتحدة ومسؤولياتها لمساعدته للخروج من الأزمات المعيشية والاقتصادية الخانقة التي تضغط على الشعب اللبناني بشكل كبير، التي من أهم أسبابها مسألة النزوح الذي أدخل لبنان في أسوأ فترة رمادية منهكة"، بحسب المكتب الاعلامي في الدار. 
 
واعتبر المفتي قبلان أن "النزوح كحالة إنسانية يفترض توزيع أعبائها الإنسانية على المجتمع الدولي، وأن المحسوم عندنا وبلا أي تردد أن لعبة النزوح هي سياسية بامتياز، ولا نقبل أي نوع من أنواع التقسيم أو الدمج أو التوطين، والهدف المركزي لنا حماية لبنان بكل طوائفه بما في ذلك دولته المركزية، فالمطلوب من الغرب رفع الحصار عن سوريا ومن الأمم المتحدة أن تكون أم الصبي بخصوص سوريا وتأمين عودة النازحين لبلدهم، لا أن تكون أداة لمراكز القرار الغربية، وما دامت واشنطن مصرة على قانون قيصر، هذا يعني أنها تصر على ورقة النزوح وتريد اللعب بها بطريقة انتحارية". 
 
وفي شأن رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس، أشار المفتي قبلان إلى "أننا نريد رئيس جمهورية لجميع اللبنانيين، رئيسا وطنيا قويا بالقيمة لا بالعدد"، مؤكدا "أن الشراكة الوطنية والسياسية ضرورة وطنية نحترمها وندافع عنها، بل نضمنها والعلاقة بين القوى السياسية مهما تباعدت أخيرا ستنتهي لصالح الشراكة الوطنية ولا بديل عن لبنان والدولة المركزية الجامعة والشراكة الوطنية". 

أخبار لبنان

أحمد قبلان

يوانا فرونتسكا

النازحين

رئاسة الجمهورية

LBCI التالي
ارتفاع أسعار الاستهلاك 33,27 % خلال شهر آذار
رابطة موظفي الإدارة العامة: مستمرون بالتوقف عن العمل حتى 5 أيار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:04

ملف عودة النازحين السوريين في إجتماعات حجار...

LBCI
آخر الأخبار
05:31

سامي الجميّل بعد لقاء منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا: كانت فرصة للتعبير عن هواجسنا وملاحظاتنا على استراتيجية وطريقة تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان بما يتعلّق بالوجود السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-23

إجراءات الجيش في وجه المخالفين من النازحين بعين قانونية.. وماذا عن التفاوت في أرقامهم؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-22

حجّار: مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً نهاراً على حماية الأمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
08:08

الوفد القضائي الأوروبي في قصر العدل لاستجواب رجا سلامة الذي لم يحضر..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
08:04

ملف عودة النازحين السوريين في إجتماعات حجار...

LBCI
أخبار لبنان
07:58

اللبنانيون الذين تم إجلاؤهم من السودان في جُدّة ووُجهتهم المقبلة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:01

بيرم اتصل بميقاتي ومكية طالبا إصدار مراسيم القطاع الخاص تكريما للعمال في عيدهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-19

أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في 2024

LBCI
امن وقضاء
2023-03-22

الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-14

وفاة النائب السابق مخايل الضاهر

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

ماغي فرح لبرج القوس في عام 2023: "سنة الحبّ المُطلق" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
08:08

الوفد القضائي الأوروبي في قصر العدل لاستجواب رجا سلامة الذي لم يحضر..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
08:04

ملف عودة النازحين السوريين في إجتماعات حجار...

LBCI
أخبار دولية
08:02

هدوء حذر في السودان مع بدء تنفيذ وقف لاطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
07:58

اللبنانيون الذين تم إجلاؤهم من السودان في جُدّة ووُجهتهم المقبلة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الجميّل: حان الوقت كي نغيّر طريقة تعاطينا في موضوع اللاجئين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بطولة لبنان للميني فوتبول تنطلق الشهر المقبل وهذه نتيجة سحب القرعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

سيدات لبنان في مجموعة "الموت"في كأس آسيا للسيدات في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

روسيا - سوريا - تركيا وايران.. غداً في موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مواجهات نارية في الادوار الاقصائية في الـNBA لم تحسم الا باللحظات الاخيرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:18

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
10:42

جريمة مروعة في بريطانيا... اتّهم زوجته بالخيانة فطعنها 36 مرة!

LBCI
خبر عاجل
03:33

رجا سلامة لم يحضر الجلسة امام الوفد القضائي الاوروبي بعد تقديم محاميه معذرة طبية

LBCI
أمن وقضاء
08:52

الجيش: توقيف أشخاص لافتعالهم إشكالاً وإطلاقهم النار في منطقة صربا - جونيه

LBCI
أخبار دولية
12:22

من هو البلد الذي سيصبح الأكثر اكتظاظا في العالم بحلول نهاية نيسان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

كيف سيؤمن جعجع العدد المطلوب لتطيير نصاب انتخاب فرنجية رئيسًا؟

LBCI
أمن وقضاء
09:13

سجا الحسن غادرت منزلها في أبي سمراء ولم تعد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ماذا بين فرنسا وحزب الله؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة