الراعي بحث وسليمان في الاوضاع العامة..كنعان: الفراغ قاتل والمرحلة تحتاج الى حلول واصلاحات

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي مع النائب ابراهيم كنعان الاوضاع الراهنة.



وقال كنعان: "وضعت في جو زيارتي للبنك الدولي وصندوق النقد والادارة الاميركية واذا لم يبذل اللبنانيون والمسيحيون خاصة جهدا خارج اطار صراع السلطة لبناء دولة وحضور فاعل فالوضع مقلق".



اضاف: "الفراغ قاتل والمطلوب من الجميع ان يعوا ذلك، فالمرحلة تحتاج الى حلول واصلاحات اكثر من تفتيش عن مواقع ولا يمكن التأخير في القيام بهذه المهمة الاساسية والامل موجود انما المطلوب الخروج من الصراعات السلطوية والاتجاه لزواج مصالحة واصلاحات لا سلطة".



كما التقى البطريرك الرئيس العماد ميشال سليمان في زيارة تهنئة بعيد الفصح. وكانت مناسبة لعرض المستجدات والتطورات المحلية.

