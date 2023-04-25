مصلحة الليطاني تابعت رفع آثار العدوان على مشروع ري القاسمية تمهيدًا لتأمين المياه

مصلحة الليطاني تابعت رفع آثار العدوان على مشروع ري القاسمية تمهيدًا لتأمين المياه



تتابع المصلحة تنفيذ الأشغال اللازمة لتأهيل المشروع وتجديد المقاطع المتضررة نتيجة العدوان تمهيدًا لبدء موسم الري للعام الحالي في الوقت المحدد له، حرصًا منها على إعادة العمل بالمشروع بالسرعة القصوى لتزويد المزارعين بمياه الري ولضمان سلامة المحاصيل الزراعية.



وكانت إحدى غارات العدوان الإسرائيلي على منطقة القليلة بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٣٣ قد استهدفت قناة ري رأس العين الجنوبية وأحد الجسور الواقع فوقها، والذي نتج عنه تدمير حوالي ٥٠ مترًا من مقاطع القناة بالإضافة إلى جسر خرسانية فوقها، وبالتالي حرمان ٤٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية من مياه الري.