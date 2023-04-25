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الجميّل: حان الوقت كي نغيّر طريقة تعاطينا في موضوع اللاجئين
أخبار لبنان
2023-04-25 | 06:09
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الجميّل: حان الوقت كي نغيّر طريقة تعاطينا في موضوع اللاجئين
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الجميّل: حان الوقت كي نغيّر طريقة تعاطينا في موضوع اللاجئين
أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أن "لبنان استقبل أكثر من مليون و800 ألف نازح وتعامل معهم بأفضل الطرق الإنسانية، لكنّنا اليوم أمام مرحلة جديدة لأن الأعمال القتالية في سوريا انتهت، ولم يعد هناك معارك مفتوحة وبات هناك امكانية لعودتهم الى بلادهم".
وقال بعد لقائه منسّقة الأمم المتّحدة يوانا فرونتسكا: "لبنان اليوم لم يعد يحتمل وأصبحنا ثالث أكبر بلد مكتظّ في العالم من دون بنى تحتيّة، وكل من يعطينا أمثولة في هذا الموضوع لا سيما الدول الأكثر تطوراً في مجال حقوق الانسان مثل الدنمارك والسويد رحّلت لاجئين، وحان الوقت كي نغيّر طريقة تعاطينا في هذا الموضوع".
ولفت إلى أن "بعض الناشطين في المعارضة السورية مطلوبون للعدالة في سوريا ولكن أكثريتهم غير معرّضين للخطر في حال عودتهم وهم يعتبرون ان الوضع في لبنان افضل من سوريا وبالتالي باتوا مهاجرين اقتصاديين لا لاجئين بالمعنى القانوني الدولي من هنا لم يعد بامكاننا التعاطي مع هذا الملف كما كنا نتعاطى في السابق".
وقال الجميّل: "عبّرنا خلال اللقاء عن هواجسنا وملاحظاتنا حول طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان بما يتعلق بملف الوجود السوري في لبنان".
واشار الى ان "في العام 2011 كانت نسبة الموقوفين في السجون 11% من السوريين أما اليوم 27% في سجن الاحداث كانوا 20% في 2011 من السوريين اما في 2023 61% كلبنانيين حان الوقت ان نغيّر طريقة تعاطينا بهذا الموضوع".
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