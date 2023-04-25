وزارة الثقافة أعلنت رغبة نظيرتها التونسية استضافة فرق موسيقية لبنانية في المهرجانات الوطنية

تلقت وزارة الثقافة كتابا من السفارة التونسية، تعلن فيه رغبة وزارة الثقافة التونسية استضافة فرقة موسيقية او اكثر من لبنان للقيام بجولة فنية في المهرجانات الوطنية والدولية التي تنظم في تونس بين 20 تموز و 25 آب المقبلين، على الا يتجاوز عدد الفرقة 25 عنصرا.



إشارة الى ان وزارة الثقافة التونسية ستقوم بتوزيع الفرق الموسيقية اللبنانية على أهم المهرجانات الصيفية الداخلية، عدا المهرجانات ذات الطابع التجاري على غرار مهرجانات قرطاج والحمامات وسوسة وبتروا الدولية، كما ستتكفل بتأمين الإقامة والمأكل والنقل الداخلي لكل مجموعة، في حين يتكفل الجانب المشارك في تأمين تذكرة السفر.



لمن يرغب المشاركة من الفرق اللبنانية الموسيقية، التقدم بطلب الى المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الثقافة - قصر الاونيسكو ضمن الدوام الرسمي مع السيرة الذاتية للفرقة الموسيقية.