بيرم اتصل بميقاتي ومكية طالبا إصدار مراسيم القطاع الخاص تكريما للعمال في عيدهم

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في بيان، أنه و"لمناسبة عيد العمال، قد تواصل مع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ثم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي إستجاب مباشرة لطلب الوزير بإصدار مراسيم القطاع الخاص تكريما للعمال قبل هذه الذكرى ولو بعدد خاص من الجريدة الرسمية".