مناقصتان لتلزيم جمع النفايات من قرى إتحاد بلديات صيدا - الزهراني

مناقصتان لتلزيم جمع النفايات من قرى إتحاد بلديات صيدا - الزهراني

أعلن إتحاد بلديات صيدا - الزهراني في بيان أنه نشر الدعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتلزيم جمع النفايات ونقلها من قرى إتحاد بلديات صيدا - الزهراني على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام "ppa.gov.lb".



ودعا الراغبين إلى الإطلاع على دفتر الشروط ونص الإعلان والموعد النهائي لتقديم الطلبات وفض العروض على المنصة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الموعد النهائي لتقديم العروض في السابع عشر من أيار المقبل عند الثانية عشرة ظهرًا في مبنى بلدية صيدا، على أن يتم فتح العروض في اليوم نفسه وفور الإنتهاء من موعد تقديمها.



من جهة ثانية، نشرت بلدية صيدا الدعوة إلى الإعلان عن مناقصة عمومية لتقديم خدمات يد عاملة لأشغال ومرافق بلدية صيدا على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام "ppa.gov.lb".



وطالبت الراغبين بالإطلاع على دفتر الشروط ونص الإعلان والموعد النهائي لتقديم الطلبات وفض العروض على المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وحددت 17 المقبل الموعد النهائي لتقديم العروض في مبنى البلدية عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، على أن يتم فتح العروض في اليوم نفسه وفور الإنتهاء من تقديمها.