وصول الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان إلى مطار بيروت.. بو حبيب: نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان

الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان تصل إلى مطار بيروت

وصلت عند الثالثة من بعد ظهر اليوم طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط قادمة من جدة في المملكة العربية السعودية وعلى متنها الدفعة الأولى من اللبنانيين والفلسطينيين و السوريين الذين تم اجلاؤهم من السودان وعدهم 12 شخصًا. وكان في استقبالهم في صالون الشرف في المطار وزير الخارجية و المغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كبارة و الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.



وتصل الدفعة الثانية التي تضم 32 شخصا عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً.

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب خلال استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي الدفعة الأولى من اللبنانيين الذين أجلوا من الخرطوم : "نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان"، واكد انه "بالوفاق والتّعاون يُمكن تحقيق المُستحيل "، مشيرا الى ان "وحدتنا دايماً بتخلّصنا وبتنجّحنا".