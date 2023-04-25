إجتماع في المالية بحث في إستعادة الإنتظام في عمل المالية العامة منعًا للإنهيار

إجتماع في المالية بحث في إستعادة الإنتظام في عمل المالية العامة منعًا للإنهيار



أعلن بيان للمكتب الإعلامي في وزارة المالية أنه "إستكمالًا للخطوات المرتبطة باللقاء الذي عقده وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مع الجهات الدولية المانحة لإعادة تفعيل قدرات الإدارة العامة، عقد اليوم في مبنى وزارة المالية إجتماع ضم إلى الخليل ممثلة الـUNDP في لبنان Melanie Hauenstein، تم في خلاله عرض مفصل للعمل المشترك المقرر المباشرة به بهدف السعي قدمًا في إستعادة الإنتظام في عمل المالية العامة من خلال تنفيذ تدابير عاجلة لمنع الإنهيار وإرساء أسس نظام فعال لجهة تطوير الأداء ولتهيئة البنى التحتية المعلوماتية التي تعزز الإيرادات والمساءلة والشفافية".