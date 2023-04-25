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بري تسلم من ديوان المحاسبة تقريرا عن صفقتي استئجار مبنى قصابيان وشراء مبنى الباشورة من قبل وزارة الاتصالات.. الفرزلي: التعطيل يؤدي حتما الى فوضى كارثية على البلد

بري تسلم من ديوان المحاسبة تقريرا عن صفقتي استئجار مبنى قصابيان وشراء مبنى الباشورة من قبل وزارة الاتصالات



أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة "ان المصلحة اللبنانية تقتضي الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية في استطاعته الدخول في حوار جدي وصادق حول عملية عودة النازحين السوريين الى سوريا"، معتبرا "أن لبنان في حاجة الى الإستفادة وبصورة سريعة جدا من التوافق القائم ومن حال الإستقرار القائمة في المنطقة لإنتخاب رئيس للجمورية اللبنانية وعدم دخول لعبة التعطيل، لان التعطيل سيؤدي حتما الى فوضى كارثية على البلد".



وعن ملف النازحين السوريين و"التحريض" من قبل شخصيات المعارضة السورية بالتناغم مع بعض الداخل، قال الفرزلي :" نلاحظ اليوم أيضا أن هناك تصعيدا وصراعا دخل عليه العامل الغريب، تصريحات لبعض الشخصيات تحاول دفع الأمور بإتجاه الإقتتال اللبناني السوري هذا أمر في غاية الخطورة ولا مصلحة لبنانية في هذا الموضوع على الإطلاق. المصلحة اللبنانية تقتضي الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية باستطاعته الدخول في حوار جدي وصادق حول عملية عودة النازحين السوريين الى سوريا بأمان وسلامة وكرامة".



أضاف الفرزلي :" أما خلق مناخات الصراع بعد أن كان من يهلل بقدومهم ظنا انه في إستطاعته إستعمالهم وقودا في الصراع القائم في المنطقة على الساحة اللبنانية فهذا الامر في غاية الخطورة. إياكم ثم إياكم ان تلجأوا اليه، لأننا نلاحظ ان هناك تناغما بين بعض السوريين في الخارج الذين يطلقون شعارات في غاية الخطورة والجميع قد قرأ وسمع هذا الكلام وبين بعض الداخل الذي يريد أيضا ان يلعب على هذه العصبية والذي كان يستقبل هؤلاء على قاعدة ان هناك مشروعا يريد استعمالهم فيه. نحن لنا مصلحة في الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية يقارب هذا الملف ويعمل من أجل إنهائه في أقرب وقت ممكن".



ديوان المحاسبة

واستقبل الرئيس بري وفدا من ديوان المحاسبة ضم رئيسه القاضي محمد بدران، المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس ورئيس الغرفة القاضي عبد الله ناصر والمستشارين محمد الحاج وجوزف كسروان .



وسلم الوفد الرئيس بري تقريرا خاصا عن صفقتي استئجار مبنى قصابيان وشراء مبنى الباشورة من قبل وزارة الإتصالات.



وطلب رئيس المجلس من رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية عبر الامين العام للمجلس عدنان ضاهر، عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا التقرير وطرق الحفاظ على المال العام في هذه القضية .