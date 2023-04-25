مجلس كنائس الشرق الأوسط اعلن 22 نيسان "اليوم المسكوني للمخطوفين والمغيبين قسرا"

مجلس كنائس الشرق الأوسط اعلن 22 نيسان "اليوم المسكوني للمخطوفين والمغيبين قسرا"



اعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط في بيان، انه "بناء على قرار اللجنة التنفيذية، يسمي يوم 22 نيسان من كل عام، ذكرى خطف مطراني حلب، المطران بولس يازجي والمطران غريغوريوس يوحنا إبراهيم، "اليوم المسكوني للمخطوفين والمُغَيّبين قسرًا" ويصبح هذا اليوم جزءاً من رزنامة عمله، كما تصبح مكافحة هذه الظاهرة جزءاً من مشاريعه في مجال التوعية والمناصرة، ضمن برامج إعادة تأهيل الرأسمال الاجتماعي والكرامة الإنسانية.



وقال: "سوف تعمد فرق العمل المعنية في المجلس الى ارساء برامج متخصصة في هذا المجال وعلى شتى الصعد، مع الهيئات الكنسية والأهلية والدولية المعنية، كما سوف يعقد المجلس ندوة متخصصة حول موضوع الخطف والتغييب القسري كل عام في التاريخ نفسه".



وأضاف: "سوف يطلق المجلس مشاريع بحثية حول الموضوع، بالتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة في الشرق الأوسط، تؤدي الى برامج توعية ومؤتمرات عامة حول ظاهرة الخطف والتغييب القسري".







