كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟

ماذا جاء فيه؟



وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث ان الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي الى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها.