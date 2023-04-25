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الحجار عن ملف النازحين: درجة خطورة الملف ترتفع يومًا بعد يوم

الحجار عن ملف النازحين: درجة خطورة الملف ترتفع يومًا بعد يوم وما تقوم به البلديات في لبنان اليوم نقله من عدة أشهر الى مفوضية اللاجئين



أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار أنّ ما تقوم به البلديات في لبنان اليوم نقله من عدة أشهر الى مفوضية اللاجئين، لافتاً الى أن درجة الخطورة بشأن هذا الملف ترتفع يوما بعد يوم. وشدد على وجوب تطبيق القانون في كلّ المناطق اللبنانية.



وأشار الى أن اجتماع الغد سيخصّص لإستكمال آلية العودة للنازحين السوريين، وقال: "سنعالج التطورات في الاسابيع الاخيرة وسنبحث موقف لبنان في 16 أيار على طاولة الحوار".