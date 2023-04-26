مواطنون وصلوا فجرا من السودان.. خير: التنسيق والتعاون بين الادارات الرسمية انعكس ايجابا على عملية الاجلاء

وصلت فجر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، دفعة جديدة من الذين تم اجلاؤهم من السودان عن طريق المملكة العربية السعودية وهم 20 لبنانيا و12 فلسطينيا مما يحملون وثائق لبنانية، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير الذي رحب بوصولهم بأمان الى لبنان.





وأكد خير ان "التعاون والتنسيق بين الادارات الرسمية ينعكس ايجابا على المواطنين"، وحيا "الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم التي تساند لبنان وتخفف من الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون"، متمنيا ان "تعود ايام العز الى لبنان".



وشكر المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مثمنا دور المملكة، بالاضافة الى دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية. كما نوه "بدور الادارات الرسمية وما قامت به من جهد بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتابع سير عملية الاجلاء".

وقال: "نحن لا نتحدث في السياسة، انما ننقل الواقع فنحن حاولنا قدر المستطاع الحفاظ على حياة المواطنين، وقد نجحنا في ذلك، وآمل ان تكون آخر الأزمات".



وأوضح ان "مع حلول يوم الاربعاء ووصول الدفعة الثالثة وعددهم 18 مواطنا من السودان الى بور سودان ثم الى جدة ثم الى لبنان، تكون عملية اجلاء اللبنانيين من السودان قد انتهت".



ولفت الى "التعاون مع السفير السوداني في جدة والقنصل اللبناني العام في جدة وليد منقارة لحل مشكلة تجديد جوازات السفر لأطفال سيدة لبنانية متزوجة من مواطن سوداني، بالاضافة الى سيدة اخرى من آل حمود كانت موجودة في مصر، ونحاول مع السفير اللبناني في مصر علي الحلبي تأمين الاذن الخاص لها للدخول الى مصر".