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لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لبايدن: لدعم المرشحين الرئاسيين القادرين على خدمة اللبنانيين

أخبار لبنان
2023-04-26 | 01:23
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لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لبايدن: لدعم المرشحين الرئاسيين القادرين على خدمة اللبنانيين
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لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لبايدن: لدعم المرشحين الرئاسيين القادرين على خدمة اللبنانيين
أعرب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي، برئاسة الرئيس روبرت مينينديز والعضو البارز جيمس إي. ريش ، عن مخاوفهم بشأن المأزق السياسي في لبنان. 

وحذر أعضاء مجلس الشيوخ،  في رسالة موجهة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن، من أن عملية اختيار الرئيس تُستخدم كأداة لعرقلة تشكيل حكومة فعالة، ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وربما يهدد مصالح الأمن القومي الأميركي في المنطقة. 

وأكدت الرسالة على أهمية تشكيل حكومة لبنانية تعطي الأولوية للشفافية وتعالج احتياجات الشعب اللبناني ، بدلاً من تمكين حزب الله وأتباعه من تقويض الديمقراطية. 

وسلّط أعضاء مجلس الشيوخ الضوء على العقوبات الأخيرة ضد حسن محمد دقو ونوح زيتر وريمون رحمة وتيدي رحمة لصلاتهم بحزب الله ومشاركتهم في أنشطة غير مشروعة، معربين عن خيبة أملهم من استمرار المأزق السياسي الذي يعتقدون أن حزب الله وحلفاؤه هم من يديره. 

وأعاد أعضاء مجلس الشيوخ التأكيد على دعمهم للسيادة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، مشددين على دعم الحزبين في الكونغرس لعلاقة قوية بين الولايات المتحدة ولبنان، وحثوا الرئيس بايدن على التعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لتسهيل العملية الديمقراطية ودعم المرشحين الرئاسيين القادرين على خدمة شعب لبنان والمساءلة أمامه. 

وحذروا من أن المأزق الحالي يقوض الإجماع في الكونغرس بشأن دعم لبنان واستقراره في المستقبل.
 

أخبار لبنان

مجلس الشيوخ الاميركي

بايدن

تشكيل حكومة

رئاسة

حزب الله

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