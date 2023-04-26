"الصحة" تعلن تجميد التعاقد مع مستشفى الوردية

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، "تجميد التعاقد مع مستشفى الوردية، وذلك لعدم مراعاتها القوانين المرعية الإجراء، ولمخالفتها شروط التعاقد ورفضها استقبال حالة مرضية طارئة".