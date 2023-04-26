لقاء بين الجميل ومعوض: لن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن المواقف التي يأخذونها هي انطلاقا من مصلحة لبنان وليس لارضاء احد، مشددا على أن موقفهم الرافض لوضع اليد على لبنان لا يتعلق بفرنسا ولا السعودية ولن يتخلوا عن موقفهم مهما كان رأي الجميع.ورأى الجميل، بعد لقاء جمعه بالنائب ميشال معوض في الصيفي، أن الحديث عن انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية أو الفراغ يعيدنا 6 سنوات إلى الوراء، مؤكدا أن هذا الكلام مردود إلى أصحابه ومن يقرر مستقبل البلد ورئيس الجمهورية هم اللبنانيون.واعتبر أن تسليم البلد الى حزب الله هو مزيد من التبعية والذل للشعب اللبناني، وقال:" سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين ومستمرون بالمعركة لاستعادة بلدنا".وأوضح معوض من جهته، أن المعركة ليست معركة اسماء بل معركة إنقاذ البلد وإخراج اللبنانيين من الذل بوابتها الاستحقاق الرئاسي واسترجاع علاقتنا بالدول العربية والعودة إلى الدستور.وشدد معوض على أننا لن نسمح بوصول أي مرشح ممانعة إلى الرئاسة.