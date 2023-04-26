وزير الصحة: أدوية جديدة ستدخل نظام Meditrack

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض أنّ أدويةً جديدة ستدخل نظام تتبّع الأدوية Meditrack، الذي سيشمل إضافةً الى الأدوية السرطانية، أدوية الأمراض المستعصية التي تشمل مرضى التصلب اللويحي، الهيموفيليا، التلاسيميا ومرضى الزرع وأمراض الدم.