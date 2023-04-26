الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الأشغال عقدت اجتماعا في المديرية العامة للطيران المدني
أخبار لبنان
2023-04-26 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لجنة الأشغال عقدت اجتماعا في المديرية العامة للطيران المدني
عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطيه اجتماع عمل في المديرية العامة للطيران المدني، في حضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.
وتحدث رئيس اللجنة النائب سجيع عطيه بعد الاجتماع عن زيارة اللجنة الى شركة طيران الشرق الأوسط، قائلا: "اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت الذي قدم لنا شرحا مستفيضا عن الوضع. ان توقيت جولتنا هي على أبواب الموسم السياحي كما تعرفون، فإن لبنان المغترب أصبح ضعف لبنان المقيم وأعطينا أهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع وخصوصا موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد".
وأضاف: "نفتخر بشركة طيران الشرق الأوسط وبأجنحة الأرز التي تجول العالم ونهنىء القيمين عليها لما تقوم به وكان لنا تمنٍ بأن تغذي مناطق جديدة في العالم وايضا تمنينا أن يكون موضوع الشفافية أكثر وأن يكون المجلس النيابي على اطلاع أكثر. وكان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميا، كذلك تطرقنا الى موضوع الأسعار المنافسة وسيزودنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم وأخبرنا الحوت بأنه سيكون هناك طائرات جديدة عام 2005 وستفتح الشركة على دول أخرى".
وتابع: "نحن هنا اليوم ليس للمحاسبة بل للمساعدة على التواصل الدائم بين الوزارة والمجلس النيابي والقطاع الخاص".
نصار
بدوره، قال الوزير نصار: "الاجتماع اليوم في مقر الشركة هو لبعض الاستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة".
وأضاف: "نحن شركة وطنية وعلينا الإضاءة دائما على الأمور الإيجابية، فالسلبيات نجدها في كل عمل لكن علينا التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لاننا قادمون على موسم سياحي واعد جدا وحسب الأرقام فإن عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز عدد الوافدين خلال العام الماضي والتركيز الأساسي يجب أن يكون على مطار بيروت وخلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للإطلاع على ما يزعج الوافد. ولا بد من الإشارة الى أن عمر مطار بيروت أكثر من ثلاثين عاما ومن الضروري إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممر السريع الذي كان قد بدأ العمل بإنشائه وهذا مطلب نسمعه دائما".
ثم انتقلت اللجنة بعد ذلك مع وزير السياحة الى المديرية العامة للطيران المدني حيث عقدت اجتماعا حضره الوزير حميه والمدير العام الحسن.
أخبار لبنان
لجنة الأشغال
المديرية العامة للطيران المدني
سجيع عطيه
وليد نصار
التالي
ميقاتي رأس اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين... ماذا تقرّر؟
وزير الصحة: أدوية جديدة ستدخل نظام Meditrack
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:34
إجتماعا عمل وجولة للجنة الأشغال في المطار...
أخبار لبنان
10:34
إجتماعا عمل وجولة للجنة الأشغال في المطار...
0
آخر الأخبار
2023-04-01
وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: يجب أن نعمل على الاصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد
آخر الأخبار
2023-04-01
وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: يجب أن نعمل على الاصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-29
جلسة للجنة الأشغال النيابية غداً تتعلق بعملية تلزيم المبنى الجديد للمطار
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-29
جلسة للجنة الأشغال النيابية غداً تتعلق بعملية تلزيم المبنى الجديد للمطار
0
أخبار لبنان
2023-03-01
لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة
أخبار لبنان
2023-03-01
لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:52
الراعي استقبل فرونتسكا ووفدا برلمانيا فرنسيا.. روتايو: لحل موضوع النازحين وإلا الحرب ستعود الى لبنان
أخبار لبنان
10:52
الراعي استقبل فرونتسكا ووفدا برلمانيا فرنسيا.. روتايو: لحل موضوع النازحين وإلا الحرب ستعود الى لبنان
0
أخبار لبنان
10:34
إجتماعا عمل وجولة للجنة الأشغال في المطار...
أخبار لبنان
10:34
إجتماعا عمل وجولة للجنة الأشغال في المطار...
0
أمن وقضاء
10:31
شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب مجدداً عن جلسات أمام قضاة أوروبيين
أمن وقضاء
10:31
شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب مجدداً عن جلسات أمام قضاة أوروبيين
0
أخبار لبنان
09:35
بيرم: الابقاء على عقود 19 موظفا في شركة المرافق العامة
أخبار لبنان
09:35
بيرم: الابقاء على عقود 19 موظفا في شركة المرافق العامة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2022-12-12
بعد إضرابه عن الطعام... إدخال صحافي سنغالي مسجون إلى المستشفى
منوعات
2022-12-12
بعد إضرابه عن الطعام... إدخال صحافي سنغالي مسجون إلى المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
0
اخبار البرامج
2023-01-28
ما هي أعراض نقص الكالسيوم؟
اخبار البرامج
2023-01-28
ما هي أعراض نقص الكالسيوم؟
0
آخر الأخبار
05:26
الجميل بعد لقاء معوض: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين ومستمرون بالمعركة لاستعادة بلدنا
آخر الأخبار
05:26
الجميل بعد لقاء معوض: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين ومستمرون بالمعركة لاستعادة بلدنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي رأس اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين... ماذا تقرّر؟
أخبار لبنان
07:34
ميقاتي رأس اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين... ماذا تقرّر؟
0
أخبار لبنان
07:01
وزير الصحة: أدوية جديدة ستدخل نظام Meditrack
أخبار لبنان
07:01
وزير الصحة: أدوية جديدة ستدخل نظام Meditrack
0
أخبار لبنان
05:44
لقاء بين الجميل ومعوض: لن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع
أخبار لبنان
05:44
لقاء بين الجميل ومعوض: لن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع
0
اخبار البرامج
04:30
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
اخبار البرامج
04:30
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟
0
امن وقضاء
04:06
مولوي من دار الفتوى: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وعلى النازح السوري التزام القانون
امن وقضاء
04:06
مولوي من دار الفتوى: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وعلى النازح السوري التزام القانون
0
أخبار لبنان
00:11
مواطنون وصلوا فجرا من السودان.. خير: التنسيق والتعاون بين الادارات الرسمية انعكس ايجابا على عملية الاجلاء
أخبار لبنان
00:11
مواطنون وصلوا فجرا من السودان.. خير: التنسيق والتعاون بين الادارات الرسمية انعكس ايجابا على عملية الاجلاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
14:05
في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق
0
أخبار دولية
14:00
التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية
أخبار دولية
14:00
التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:25
اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
أخبار لبنان
13:25
اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة
2
أخبار لبنان
12:21
كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
12:21
كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام
4
امن وقضاء
02:58
سارق اسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة في قبضة شعبة المعلومات
امن وقضاء
02:58
سارق اسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة في قبضة شعبة المعلومات
5
حال الطقس
01:53
طقس ربيعي مستقر.. قبل عودة الأمطار والثلوج
حال الطقس
01:53
طقس ربيعي مستقر.. قبل عودة الأمطار والثلوج
6
امن وقضاء
06:38
نازح سوري تعرض لشرطي بلدي بالضرب في القليعة
امن وقضاء
06:38
نازح سوري تعرض لشرطي بلدي بالضرب في القليعة
7
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
فنّ
05:31
نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!
8
تقارير نشرة الاخبار
14:05
في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
14:05
في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store