الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الأشغال عقدت اجتماعا في المديرية العامة للطيران المدني

أخبار لبنان
2023-04-26 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الأشغال عقدت اجتماعا في المديرية العامة للطيران المدني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لجنة الأشغال عقدت اجتماعا في المديرية العامة للطيران المدني

عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطيه اجتماع عمل في المديرية العامة للطيران المدني، في حضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ووليد نصار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز امن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.

وتحدث رئيس اللجنة النائب سجيع عطيه بعد الاجتماع عن زيارة اللجنة الى شركة طيران الشرق الأوسط، قائلا: "اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت الذي قدم لنا شرحا مستفيضا عن الوضع. ان توقيت جولتنا هي على أبواب الموسم السياحي كما تعرفون، فإن لبنان المغترب أصبح ضعف لبنان المقيم وأعطينا أهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع وخصوصا موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد".

وأضاف: "نفتخر بشركة طيران الشرق الأوسط وبأجنحة الأرز التي تجول العالم ونهنىء القيمين عليها لما تقوم به وكان لنا تمنٍ بأن تغذي مناطق جديدة في العالم وايضا تمنينا أن يكون موضوع الشفافية أكثر وأن يكون المجلس النيابي على اطلاع أكثر. وكان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميا، كذلك تطرقنا الى موضوع الأسعار المنافسة وسيزودنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم وأخبرنا الحوت بأنه سيكون هناك طائرات جديدة عام 2005 وستفتح الشركة على دول أخرى".

وتابع: "نحن هنا اليوم ليس للمحاسبة بل للمساعدة على التواصل الدائم بين الوزارة والمجلس النيابي والقطاع الخاص".

نصار

بدوره، قال الوزير نصار: "الاجتماع اليوم في مقر الشركة هو لبعض الاستيضاحات والتساؤلات مع رئيس مجلس إدارة الشركة وقد حصلنا على الأجوبة اللازمة".

وأضاف: "نحن شركة وطنية وعلينا الإضاءة دائما على الأمور الإيجابية، فالسلبيات نجدها في كل عمل لكن علينا التركيز على الإيجابيات ومساعدة لبنان لاننا قادمون على موسم سياحي واعد جدا وحسب الأرقام فإن عدد الوافدين لهذا العام سيتجاوز عدد الوافدين خلال العام الماضي والتركيز الأساسي يجب أن يكون على مطار بيروت وخلال جولتنا في المطار سنأخذ وقتنا للإطلاع على ما يزعج الوافد. ولا بد من الإشارة الى أن عمر مطار بيروت أكثر من ثلاثين عاما ومن الضروري إعادة صياغة التجهيزات الموجودة واستكمال العمل بالممر السريع الذي كان قد بدأ العمل بإنشائه وهذا مطلب نسمعه دائما".

ثم انتقلت اللجنة بعد ذلك مع وزير السياحة الى المديرية العامة للطيران المدني حيث عقدت اجتماعا حضره الوزير حميه والمدير العام الحسن.

أخبار لبنان

لجنة الأشغال

المديرية العامة للطيران المدني

سجيع عطيه

وليد نصار

LBCI التالي
ميقاتي رأس اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين... ماذا تقرّر؟
وزير الصحة: أدوية جديدة ستدخل نظام Meditrack
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:34

إجتماعا عمل وجولة للجنة الأشغال في المطار...

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-01

وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: يجب أن نعمل على الاصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-29

جلسة للجنة الأشغال النيابية غداً تتعلق بعملية تلزيم المبنى الجديد للمطار

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-01

لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:52

الراعي استقبل فرونتسكا ووفدا برلمانيا فرنسيا.. روتايو: لحل موضوع النازحين وإلا الحرب ستعود الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:34

إجتماعا عمل وجولة للجنة الأشغال في المطار...

LBCI
أمن وقضاء
10:31

شقيق حاكم مصرف لبنان يتغيب مجدداً عن جلسات أمام قضاة أوروبيين

LBCI
أخبار لبنان
09:35

بيرم: الابقاء على عقود 19 موظفا في شركة المرافق العامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2022-12-12

بعد إضرابه عن الطعام... إدخال صحافي سنغالي مسجون إلى المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL

LBCI
اخبار البرامج
2023-01-28

ما هي أعراض نقص الكالسيوم؟

LBCI
آخر الأخبار
05:26

الجميل بعد لقاء معوض: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع فرض وصاية جديدة على اللبنانيين ومستمرون بالمعركة لاستعادة بلدنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:34

ميقاتي رأس اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين... ماذا تقرّر؟

LBCI
أخبار لبنان
07:01

وزير الصحة: أدوية جديدة ستدخل نظام Meditrack

LBCI
أخبار لبنان
05:44

لقاء بين الجميل ومعوض: لن نتخلى عن موقفنا مهما كان رأي الجميع

LBCI
اخبار البرامج
04:30

"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا كنتم تُعانون من القلق أو الـInsomnia؟

LBCI
امن وقضاء
04:06

مولوي من دار الفتوى: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وعلى النازح السوري التزام القانون

LBCI
أخبار لبنان
00:11

مواطنون وصلوا فجرا من السودان.. خير: التنسيق والتعاون بين الادارات الرسمية انعكس ايجابا على عملية الاجلاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق

LBCI
أخبار دولية
14:00

التعارض السياسي بين دول العالم يتردد صداه في المسارات الإقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:25

اليكم مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

LBCI
أخبار لبنان
12:21

كتاب من مولوي الى قوى الأمن الداخلي يتعلّق بالنازحين السوريين.. ماذا جاء فيه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام

LBCI
امن وقضاء
02:58

سارق اسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ربيعي مستقر.. قبل عودة الأمطار والثلوج

LBCI
امن وقضاء
06:38

نازح سوري تعرض لشرطي بلدي بالضرب في القليعة

LBCI
فنّ
05:31

نادين نسيب نجيم تنشر صورها الرومنسية مع ناريغ... والتعليقات ممنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة