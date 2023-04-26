اجتماع مالي زراعي غذائي في المالية مع "البنك الدولي".. الخليل: أكدنا الجهوزية لمتابعة المسار لتنفيذ القرض بعد إبرامه في مجلس النواب

اجتماع مالي زراعي غذائي في المالية مع "البنك الدولي"..

عقد في وزارة المالية اجتماع عمل مالي زراعي غذائي مع البنك الدولي، حضره عن الجانب اللبناني وزيرا المالية والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وأمين سلام، ممثل عن وزير الزراعة سالم محمد درويش ومدير المالية العام جورج معراوي ومدير الدين العام حسن حمدان وخبراء من الوزارات المعنية، وعن جانب البنك الدولي المدير الإقليمي في البنك Jean Christophe Carret وعدد من العاملين الدوليين.



وبعد الاجتماع، قال الخليل: "ناقشنا في خلال هذا الاجتماع مشروع القرض المزمع تقديمه من البنك الدولي إلى لبنان والبالغ حوالي 200 مليون دولار أميركي لمساعدة المزارعين ودعم الصناعات الغذائية بعدما وافق مجلس الوزراء على القرض المذكور والبدء بعملية التفاوض".



وأشار الخليل إلى "أن المشروع يهدف إلى تحقيق نوع من الاستقرار الزراعي - الاقتصادي وإلى وضع مقاربة متكاملة تتمحور حول رسم طريق نحو استدامة القطاع الزراعي".



وقال: "نحن كوزارة مالية أكدنا الجهوزية لمتابعة المسار المالي لعملية تنفيذ القرض وذلك بعد إبرامه في مجلس النواب".

