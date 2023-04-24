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إطلاق تقرير حول مشاركة النساء في السياسة المحلية في لبنان من قبل سفراء الدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج وبالشراكة مع الـAUB

إطلاق تقرير حول مشاركة النساء في السياسة المحلية في لبنان

أطلق سفراء الدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج يوم الأربعاء الواقع فيه 19 نيسان بالشراكة مع الجامعة الأميركية في بيروت تقرير حول مشاركة النساء في السياسة المحلية في لبنان. ويستعرض هذا التقرير التحديات التي تواجه النساء في ما يتعلق بالترشح للانتخابات البلدية والمشاركة كسياسيات محليات. كما يقدم التقرير توصيات، بما في ذلك ضرورة وجود كوتا للنساء، كما أشار السفير الدنماركي.



وأقيم حفل إطلاق التقرير في دير القمر، حيث أُلقيت الخطابات من قبل السفراء النورديين، والنائبة حليمة قعقور، ووزيرة الداخلية والبلديات السابقة ريا حفار الحسن، وجويل أبي فرحات من منظمة خمسون خمسون، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.



كما شملت الفعالية جولة تاريخية في دير القمر تلتها إفطار.

