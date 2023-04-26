بيرم: الابقاء على عقود 19 موظفا في شركة المرافق العامة

أعلن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أنه "بناء على المراسلات بين وزير العمل ووزير الاشغال العامة علي حميه بشأن العاملين في شركة المرافق العامة تم استحصال جواب وتعهد من شركة secure parking corporation حول الابقاء على عقود العمل كافة العائدة للموظفين العاملين في شركة المرافق العامة والبالغ عددهم 19 موظفاً وبذلك تم الحفاظ على وظائفهم وصيانة حقوقهم".