وزير البيئة يطلق الممر الحيوي في البقاع الغربي وراشيا بين محميتي جبل حرمون وأرز الشوف

وزير البيئة يطلق الممر الحيوي في البقاع الغربي وراشيا بين محميتي جبل حرمون وأرز الشوف



أطلق وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بعد ظهر اليوم من القرعون الممر الحيوي البيئي الإجتماعي لراشيا والبقاع الغربي بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان، ومحمية الشوف المحيط الحيوي، ومحمية جبل حرمون وبلديات المنطقة.



وتساهم الممرات الحيوية في حماية التنوع البيولوجي والمساعدة على التصدي للتغير المناخي بالإضافة إلى تأمين موائل آمنة للطيور والحبوانات البرية، تحسين نوعية والحفاظ على التربة وزيادة مخزون المياه الجوفية.



لذلك، عملت وزارة البيئة باستمرار على تطوير مفهوم الممرات البيئية وكانت قد حددت عام 2015، بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ممرًا بعرض 500 متر يصل محميات لبنان الطبيعية من إهدن شمالًا إلى محمية أرز الشوف جنوبًا ويمتد شرقًا ليضم محمية اليمونة في شمال البقاع، كما يغطي قسمًا كبيرًا من الأراضي العامة في منطقة راشيا والبقاع الغربي. وقد عملت الجمعيات البيئية والبلديات على إعادة تحريج وحماية الأراضي الواقعة ضمن هذه الممرات على مدار السنوات الفائتة لتأمين التواصل الخضري. وأثبتت هذه النشاطات أهميتها على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي أيضًا بحيث خلقت أعمال إعادة التحريج وإدارة الغابات الواقعة على الممر فرص عمل لعدد كبير من سكان البلدات المجاورة بالإضافة إلى تطوير أعمال إقتصادية جديدة من خلال إعادة تدوير مخلفات التشحيل وإستخدام الأعشاب البرية والطبية بشكل مستدام وأعمال الزراعة الحراجية في الأراضي الخاصة.



وبعد إعلان محمية جبل حرمون، أطلق وزير البيئة قسمًا جديدًا لهذا الممر يصل محمية جبل حرمون بمحمية الشوف المحيط الحيوي، مرورًا بعدد من بلدات فضاءي راشيا والبقاع الغربي، وذلك في إحتفال ضم كلًا من لجان المحميات والجمعيات البيئية الفاعلة وحشد من بلديات المنطقة. وتخلل الإحتفال عرض مفصل لخريطة الممر الحيوي وأعمال إعادة التحريج والحماية التي تمت عليه حتى الآن، واختتم بتوقيع "إعلان القرعون" من قبل بلديات المنطقة الواقعة على الممر ولجنة الممر الحيوي المؤلفة من ناشطين بيئيين في المنطقة والجمعيات البيئية وفعاليات المنطقة تأكيدًا على إلتزام المجتمع المحلي بحماية الممر الحيوي والثروات الطبيعية في المنطقة. كذلك، عرض فريق عمل محمية الشوف مشروعه الذي يعمل عليه حاليًا بتمويل من الإتحاد الأوروبي على المناطق المحمية وتواصلها في منطقة الشوف والبقاع الغربي.



بعدها، توجه الحضور إلى التلال المجاورة للتمتع بالسير في الطبيعة ورؤية الممر ميدانيًا.



وفي هذه المناسبة، شدد وزير البيئة على أهمية الثروات الحرجية والطبيعية لسلامة الإنسان وتطوير الإقتصاد المحلي، منوهًا بالجهود المبذولة من قبل الجمعيات والبلديات ولجان المحميات لتطوير وحماية الممرات والمساحات الخضراء.