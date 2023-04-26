حمية: تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المطار يؤكد أنه أصبح مرفقًا رافدًا للخزينة بمئات ملايين الدولارات

حمية: تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المطار يؤكد أنه أصبح مرفقًا رافدًا للخزينة بمئات ملايين الدولارات

أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في بيان إلى أن "تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية واجتماعهما في المطار اليوم شكل مناسبة للتأكيد على أنه أصبح مرفقًا رافدًا للخزينة بمئات ملايين الدولارات، وذلك من خلال تطبيق القوانين التي أقرت".



وقال إن "تطويره يتم عبر الإستثمار فيه من خلال الإيرادات المتآتية منه، وهذا ما أكدناه للجنه النيابية".